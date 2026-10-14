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В Минобороны рассказали о результатах ответных ударов по Киеву 14 октября

В Минобороны рассказали о результатах ответных ударов по Киеву 14 октября

Ночью 14 октября 2026 года Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины — под поражение попали все ТЭЦ Киева, Трипольская и Змиевская ТЭС, а также подстанции в Киевской области.

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