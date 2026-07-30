КОНКАКАФ отвергла предложение Инфантино о продаже доли чемпионата мира

Члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) отклонили предложение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.
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