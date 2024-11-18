Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg Ivanov
    НЕ чего делать в России семьям гастарбайтеров, пример надо брать с Эмиратов,пусть учат язык у себя в кишлаках,а росси...Госдума предложил...
  • Боцман
    Потому что сами воры.Французский аукци...
  • Oleg Ivanov
    С конфискацией надо судить таких и сроки побольше, по факту Родину продавали.ФСБ ликвидировала...

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе агентов ЦРУ в штаб-квартире ведомства

Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе агентов ЦРУ в штаб-квартире ведомства

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США работали в штаб-квартире Службы безопасности Украины (СБУ), когда страну возглавлял Виктор Ющенко, рассказал экс-сотрудник СБУ Александр Мазур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх