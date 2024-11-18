Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе агентов ЦРУ в штаб-квартире ведомства

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США работали в штаб-квартире Службы безопасности Украины (СБУ), когда страну возглавлял Виктор Ющенко, рассказал экс-сотрудник СБУ Александр Мазур.
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