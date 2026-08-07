В Германии назвали решающее событие для будущего канцлера Мерца

Исход региональных выборов в Берлине, Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт в сентябре 2026 года станет ключевым фактором для будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщает издание Politico со ссылкой на консервативных немецких политиков.
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