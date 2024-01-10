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Newsbreak: Греция в шоке от требований США отдать Украине все оставшееся оружие

Newsbreak: Греция в шоке от требований США отдать Украине все оставшееся оружие

Блинкен в ультимативной форме приказал Мицотакису обеспечить новые поставки оружия Киеву.Глава американского госсекретариата Энтони Блинкен выдвинул в адрес греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса требование обеспечить поставки в Киев новых партий оружия и боеприпасов.

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