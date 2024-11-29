Запад ведет прокси-конфликт с Россией, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Великобритания несет за него моральную ответственность, поскольку не исполнила положения Будапештского меморандума, сказал политик в интервью британской газете The Daily Telegraph.
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