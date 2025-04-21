Аналитик Королев: Лицензии на продажу сигарет спровоцируют рост нелегального рынка

Введение лицензий на продажу сигарет и прочей табачной продукции по аналогии с разрешениями на продажу алкоголя приведет к сокращению сегмента легальной розничной торговли табаком, что, в свою очередь, спровоцирует рост нелегального рынка, считает главный редактор отраслевого информагентства Аналитик Королев «Русский табак» Максим Королев.