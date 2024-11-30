В Санкт-Петербургской Филармонии им. Д.Д. Шостаковича откроется выставка «Площадь милосердия. К 110-летию госпиталя Красного Креста и Петроградского дворянства»

2 декабря Соло для рентгена с оркестром Более чем на целое столетие была предана забвению удивительная история о том, как в Доме Дворянского собрания венские стулья для ценителей симфонической музыки однажды уступили место железным койкам.
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