NBC: Вашингтон был рад сдержанному поведению Зеленского в Давосе

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Администрация президента США Джо Байдена приветствует более сдержанное поведение лидера Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на американского чиновника.
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