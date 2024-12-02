Зимние месяцы 2024–2025 года обещают быть особенно волшебными и насыщенными разнообразными событиями, которые создадут неповторимую атмосферу новогоднего настроения для представителей всех знаков зодиака.
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