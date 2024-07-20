Наконец-то исправили: о новом креплении бортовой динамической защиты на наших танках

Ранее на нашем сайте неоднократно публиковались материалы о том, какие изменения в общую конструкцию производимых с нуля и извлекаемых с хранения танков вносит «Уралвагонзавод», руководствуясь опытом их применения в зоне специальной военной операции на Украине.
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