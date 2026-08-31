Происшествия
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Происшествия

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В Республике Марий Эл полицейские, общественники и ветераны поддержали Всероссийскую акцию «Помоги пойти учиться»

В рамках акции полицейские совместно с иными субъектами профилактики оказывают помощь нуждающимся детям перед началом учебного года.

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