В Республике Марий Эл полицейские, общественники и ветераны поддержали Всероссийскую акцию «Помоги пойти учиться»

В рамках акции полицейские совместно с иными субъектами профилактики оказывают помощь нуждающимся детям перед началом учебного года.
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