Политика США и европейских стран создала ситуацию, которая позволяет простым способом завершить конфликт на Украине без потери лица, - выполнить российские требования, прикрыв это решение событиями в секторе Газа.
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