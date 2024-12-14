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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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32 очка и 11 передач от Тайриза Халибертона помогли «Индиане» взять верх над «Филадельфией»

Разыгрывающий «Пэйсерс» набрал 32 очка, 3 подбора и 11 передач, его команда выиграла в гостях со счетом 121:107.

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