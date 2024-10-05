Израильский удар по Бейруту: погиб возможный преемник лидера "Хезболлы"

По данным иностранных СМИ, связь с Хашемом Сафиеддином пропала с 4 октября. Агентство также сообщает, что продолжающиеся удары по ливанской столице затрудняют поиски на месте бункера "Хезболлы", который подвергся атаке.
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