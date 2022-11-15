Бить и резать. В Афганистан возвращаются наказания по законам шариата

Как известно, «Талибан»* снова пришел к власти в Афганистане в 2021 году, причем пообещав гражданам, что станет проводить более мягкую внутреннюю политику, чем это было в предыдущий период – в 1996-2001 годы, когда публичные казни были нормой.
Как известно, «Талибан»* снова пришел к власти в Афганистане в 2021 году, причем пообещав гражданам, что станет проводить более мягкую внутреннюю политику, чем это было в предыдущий период – в 1996-2001 годы, когда публичные казни были нормой.
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