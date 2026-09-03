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Царьград

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Главное русское событие года 6 сентября: тысячи людей выйдут на улицу

6 сентября тысячи людей выйдут на улицу на Общемосковский крестный ход.В воскресенье, 6 сентября, по улицам Москвы пройдёт Общемосковский крестный ход — одно из самых масштабных духовных событий года.

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