Мобилизационному потенциалу Украины дали всего год

Сергей Нарышкин, выступая на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Санкт-Петербурге, озвучил оценки, которые дают европейские разведки: мобилизационный потенциал украинской армии будет фактически исчерпан в течение ближайшего года.
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