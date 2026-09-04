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Мировое обозрение

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Мобилизационному потенциалу Украины дали всего год

Мобилизационному потенциалу Украины дали всего год

Сергей Нарышкин, выступая на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Санкт-Петербурге, озвучил оценки, которые дают европейские разведки: мобилизационный потенциал украинской армии будет фактически исчерпан в течение ближайшего года.

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