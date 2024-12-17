CNN: суд в Нью-Йорке постановил, что у Трампа нет иммунитета по делу о подлоге

У избранного президента США Дональда Трампа нет президентского иммунитета от уголовного преследования по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, по которому присяжные признали его виновным.
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