Боец ММА Пономарев считает, что Федор Емельяненко говорит очень много неверных вещей

Российский боец смешанного стиля (ММА) Григорий Пономарев прокомментировал слова Федора Емельяненко. Напомним, ранее Емельяненко поставил под сомнение решение Пономарева покинуть его зал, несмотря на то, что Григорий не входил в его команду.