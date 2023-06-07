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Пользователи Twitter назвали пропагандой нападки представителя ЕС на Путина по Каховской ГЭС

Пользователи Twitter назвали пропагандой нападки представителя ЕС на Путина по Каховской ГЭС

Необоснованные выпады официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано в сторону президента России Владимира Путина вывели пользователей Twitter из себя.

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