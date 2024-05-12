Как "разговорить" искуственный интеллект, чтобы получить ценный ответ?

В этот раз я подкинул искусственному интеллекту мысль о том, что на любом "рабочем месте" происходит "просиживание штанов" по сравнению с тем, когда человек занимается собственным делом и предложил ему при ответе опираться на профессиональные источники информации.
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