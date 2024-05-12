Хакнем
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хакнем

525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как "разговорить" искуственный интеллект, чтобы получить ценный ответ?

Как "разговорить" искуственный интеллект, чтобы получить ценный ответ?

В этот раз я подкинул искусственному интеллекту мысль о том, что на любом "рабочем месте" происходит "просиживание штанов" по сравнению с тем, когда человек занимается собственным делом и предложил ему при ответе опираться на профессиональные источники информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх