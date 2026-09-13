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Царьград

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Ваша земля теперь наша: Чьи участки власти заберут в первую очередь?

Ваша земля теперь наша: Чьи участки власти заберут в первую очередь?

Владельцы недвижимости на курортах Юга России внезапно столкнулись с угрозой потерять участки. Разбираемся, кто рискует остаться без крыши над головой и как можно по закону отстоять своё имущество.

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