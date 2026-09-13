Ваша земля теперь наша: Чьи участки власти заберут в первую очередь?

Владельцы недвижимости на курортах Юга России внезапно столкнулись с угрозой потерять участки. Разбираемся, кто рискует остаться без крыши над головой и как можно по закону отстоять своё имущество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Мы проигрываем т...
- Карни объявил тра...
- Зачем ВСУ ударили...
безмозглыми быть никто не заставляет... это в совдепии мозги были не нужны - партия за вас "думала"..... а в России без мозгов жить нельзя - только существовать