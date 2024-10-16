Причину гибели туристки на Алтае раскрыл Следственный комитет

Девушка погибла от открытой черепно-мозговой травмы Предварительной причиной смерти туристки, попавшей под камнепад в Горном Алтае, стал открытый перелом лицевой и затылочной частей головы, пишет РИА Новости со ссылкой на СК региона.
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