Госдума планирует рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки на школьников

Госдума планирует включить вопрос чрезмерной нагрузки на школьников в число приоритетов на 2025 год и выработать решения совместно с правительством, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
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