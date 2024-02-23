Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём защитника Отечества

Дорогие нижегородцы! День защитника Отечества тесно связан с исторической памятью нашего народа. Сегодня мы вспоминаем тех, кто защищал родную страну, отстаивал ее интересы, боролся с силами, стремившимися уничтожить Россию, лишить наш народ свободы, языка, веры.
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