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Астрономы обнаружили поразительное количество воды объёмом в 140 триллионов раз больше океанов Земли

Астрономы обнаружили поразительное количество воды объёмом в 140 триллионов раз больше океанов Земли

Астрономы отыскали самый большой и самый далекий известный океан во Вселенной — запасы воды, в 140 триллионов раз превышающие объем всех земных океанов, были найдены вокруг квазара APM 08279+5255, сообщает пресс-служба лаборатории реактивного движения НАСА.

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