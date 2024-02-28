Глава ЕК: пришло время начать разговор об использовании прибыли с активов РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что пора начать разговор об использовании прибыли с замороженных российских активов на закупку военной техники для Украины.
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