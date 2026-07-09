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В учебниках истории России стали по-новому называть холопов

В учебниках истории России стали по-новому называть холопов

В обновленном издании учебника по истории для седьмого класса под редакцией помощника президента России Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова заменили термин «холоп» на новую формулировку.

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Комментарии
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Алексей Тан
Охренеть можно!!... Те! у которых Киев (ОН) мама!??.... РЕДАКТИРУЮТ РУССКУЮ ИСТОРИЮ.... О! как!... ждём, когда Фридманы, СВОЮ кляксу, в учебнике  истории России... поставят.
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4 н.