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Fan ID станет обязательным на матчах Кубка России на аренах команд РПЛ

Fan ID станет обязательным на матчах Кубка России на аренах команд РПЛ

РИА Новости/Павел Лисицын Система идентификации болельщиков станет обязательной на матчах Кубка России по футболу, которые проходят на стадионах клубов Российской Премьер-Лиги.

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