❗️ В Севастополе перевернулся фургон, водитель погиб на месте По информации УМВД России по городу, смертельное ДТП произошло сегодня ночью недалеко от посёлка Кача.
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❗️ В Севастополе перевернулся фургон, водитель погиб на месте По информации УМВД России по городу, смертельное ДТП произошло сегодня ночью недалеко от посёлка Кача.