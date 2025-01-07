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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яннису Адетокумбо зашили порез во время матча против «Торонто»

Звездному форварду «Милуоки» потребовалось наложить три шва, чтобы зашить порез у основания мизинца правой руки, во время матча против «Торонто» в понедельник (128:104).

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