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Ушла с экранов: как складывается судьба экс-ведущей «Утра России» Елены Ландер и кто ее муж

Ушла с экранов: как складывается судьба экс-ведущей «Утра России» Елены Ландер и кто ее муж

В 2020 году ведущая программы «Утро России» Елена Ландер неожиданно для зрителей покинула популярное утреннее шоу на канале «Россия».

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