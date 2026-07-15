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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме объяснили, обязательно ли страховать жизнь при оформлении ипотеки

В Госдуме объяснили, обязательно ли страховать жизнь при оформлении ипотеки

Эксперт рекомендовал заемщикам заранее ознакомиться с требованиями кредитной организации При оформлении ипотеки заемщик обязан застраховать приобретаемую недвижимость, однако страхование жизни и здоровья остается добровольным.

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