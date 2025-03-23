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Песков: РФ и США только начинают большой путь к прекращению огня на Украине

Песков: РФ и США только начинают большой путь к прекращению огня на Украине

Россия и Соединенные Штаты в начале пути по вопросу прекращения огня на Украине. Предстоит большая работа, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

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