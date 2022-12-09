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Финал Гран-при среди юниоров. Барам и Тюменцев, Голубева и Мур, Смит и Денг выступят с произвольными программами

10 декабря в финале Гран-при среди юниоров в Турине спортивные пары выступят с произвольными программами.

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