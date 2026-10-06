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В Москве несколько машин попали в аварию на Северо-Восточной хорде

В Москве несколько машин попали в аварию на Северо-Восточной хорде

На внешней стороне Северо-Восточной хорды в Москве столкнулись несколько машин, движение осложнено на 3,2 километра.

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