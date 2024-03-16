КО ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ.

14 марта 2024г. библиотекарь духовно- просветительского центра Елизаветинского храма Толох Мария Николаевна и методист Ковалькова Ольга Ивановна приняли участие в мероприятии посвященное Дню православной книги, ´Православная и публичная библиотека - грани взаимодействия´.
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