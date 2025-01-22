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Царьград

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Зеленский на форуме в Давосе: Запад ввёл Украину в заблуждение по поводу НАТО

Зеленский на форуме в Давосе: Запад ввёл Украину в заблуждение по поводу НАТО

Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе обвинил западные страны в обмане Украины по вопросу вступления в НАТО и подверг критике Германию и США за переговоры с Россией без участия Киева.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Что там мелет американсаая марионетка уже никому не интересно.
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21 час.

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