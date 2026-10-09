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Минфин заявил о покрытии роста дефицита в основном без дополнительных займов на рынке ОФЗ

Минфин финансирует расширение структурного дефицита федерального бюджета в 2026 году преимущественно без дополнительных заимствований на рынке ОФЗ, следует из предварительной оценки исполнения бюджета за январь-сентябрь.

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