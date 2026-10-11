Эксперт Келлерманн: поддельный голос при звонке можно распознать неожиданным вопросом

Мошенники легко могут скопировать голос начальника или родственника с помощью голосовых сообщений из взломанного аккаунта, видео из соцсетей или реплик, записанных во время звонка под видом опроса.
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