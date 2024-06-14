В Грузии представители сексменьшинств отказались проводить «Месяц гордости»

Решение об отказе от проведения в Грузии «Месяца гордости» объявила неправительственная организация ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tbilisi Pride, 14 июня заявление было опубликовано на официальной странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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