В Грузии представители сексменьшинств отказались проводить «Месяц гордости»

Решение об отказе от проведения в Грузии «Месяца гордости» объявила неправительственная организация ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tbilisi Pride, 14 июня заявление было опубликовано на официальной странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).