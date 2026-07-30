Главный тренер «Сибири» не исключил перехода Евгения Кузнецова

Фото: ska.ru Главный тренер новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков в беседе с пресс-службой клуба заявил, что не исключает подписания нападающего Евгения Кузнецова, который в настоящее время является неограниченно свободным агентом.
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