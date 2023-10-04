Захарова указала на противоречия в действиях властей Армении

Власти Армении в процессе принятия важных для страны решений не учитывают мнение общественности. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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