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Авторадио

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Румыния подтвердила начало выдачи россиянам «шенгена» с 31 марта

Шенгенские визы начнут оформлять гражданам России с 31 марта, заявили в посольстве Румынии в Москве. В дипмиссии пояснили, что визы, выданные страной после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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