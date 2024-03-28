Румыния подтвердила начало выдачи россиянам «шенгена» с 31 марта

Шенгенские визы начнут оформлять гражданам России с 31 марта, заявили в посольстве Румынии в Москве. В дипмиссии пояснили, что визы, выданные страной после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.