Программу добровольного увольнения с выплатами до 600 тыс. евро (56 млн руб.) запустил немецкий автоконцерн BMW на фоне планов сократить около 8 тыс.
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