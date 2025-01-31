Просторный кроссовер с отличным оснащением и 8-ступенчатым «автоматом» Aisin — чуть дороже Lada Vesta Sportline. Новейший Changan CS75 Plus оценили в 2,55 млн рублей

На отечественный рынок только-только вышел Changan CS75 Plus третьего поколения (официально), но в Китае с осени 2024 года продается Changan CS75 Plus четвертого поколения — и вот сейчас такая машина стала доступна для заказа в России.
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