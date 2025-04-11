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Царьград

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На бойцов СВО "охотятся" на сайтах знакомств? Эксперт предупредила об опасности

На бойцов СВО "охотятся" на сайтах знакомств? Эксперт предупредила об опасности

Сайты знакомств представляют опасность для бойцов СВО, предупредила психотерапевт Никитина. "Дорогие наши защитники, не забывайте, что вас просто могут использовать", - предупреждает эксперт.

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