Кубинский посол в России Энрике Орта Гонсалес заявил о нарастающей военной угрозе со стороны США. В январе президент Дональд Трамп усилил экономическое давление, что усугубило проблемы на Кубе, включая дефицит топлива и затруднения в здравоохранении.