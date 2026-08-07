Кубинский посол в России Энрике Орта Гонсалес заявил о нарастающей военной угрозе со стороны США. В январе президент Дональд Трамп усилил экономическое давление, что усугубило проблемы на Кубе, включая дефицит топлива и затруднения в здравоохранении.
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