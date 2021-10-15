Венгры отказались от услуг украинской газотранспортной системы из-за ее изношенности

На громкое недовольство Киева решением венгерского правительства отказаться от поставок российского газа через территорию Украины официальный Будапешт ответил своим четким недовольством – техническим состоянием украинской газотранспортной системы.
На громкое недовольство Киева решением венгерского правительства отказаться от поставок российского газа через территорию Украины официальный Будапешт ответил своим четким недовольством – техническим состоянием украинской газотранспортной системы.
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